Власть 07 сентября 2023, 11:40 Памфилова перечислила изменения на выборах в новых регионах Памфилова: ряд законодательных изменений внесут при выборах в новых регионах Телеканал «360»

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Ряд законодательных изменений внесут во время выборов в новых регионах. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время открытия работы инфоцентра ЦИК.

По словам Памфиловой, в законодательстве появятся пункты с учетом военного положения, действующего в новых регионах России. Например, утвердят список документов, кроме паспорта, по которым можно получить бюллетени.

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«Не все смогли получить паспорта», — пояснила глава Центризбиркома.

Кроме того, время на голосование планируют сократить. Это нужно для того, чтобы исключить вбросы, сказала Памфилова.

Во время открытия работы инфоцентра председатель ЦИК напомнила, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в выборах в составе России. Сотрудникам избиркомов в новых регионах оказывают гигантское содействие, подчеркнула Памфилова.

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября, при этом выборы будут длиться три дня, начиная с 8 сентября. В ряде субъектов РФ выберут глав регионов и депутатов Госдумы, а также членов местных парламентов.