Памфилова ответила критикующим придомовое голосование немыслимыми примерами из Британии

Некоторые россияне негативно высказывались об организации голосования на придомовых участках и восхищались Великобританией. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что там голосовали «в пивнушках».

Все восхищаетесь Великобританией. Они же любят упрекать, что голосуете на багажниках, пеньках. А в Великобритании вообще в пивнушках голосуют Элла Памфилова.

Свои слова она подтвердила наглядными примерами — на кадрах видно, в каких немыслимых местах расположены некоторые участки для голосования в Великобритании. Их делали не только в пивнушках, но и в машинах и трейлерах. Табличку «избирательный участок» установили даже на ограде кладбища.

«Чем у нас хуже чем в странах, которые ввели на пьедестал», — подчеркнула Памфилова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что голосование вне избирательных участков — это «не вопрос антуража». Оно позволяет россиянам реализовать право на " волеизъявление, на то, чтобы использовать свой голос». В ответ на слова о том, что это выглядит довольно необычно, Песков отметил, что не только Россия, но и весь мир сейчас живет в необычное для себя время.

Голосование по поправкам к Конституции страны стартовало 25 июня. Оно продлится семь дней и завершится 1 июля. По информации на 30 июня, свой выбор сделали уже почти 50 миллионов россиян.