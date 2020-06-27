Памфилова объяснила, почему голосование иногда проходит в автобусах

Использовать в российской глубинке автобусы для голосования по поправкам к Конституции можно, в этом нет никакой проблемы. Главное, чтобы там присутствовали наблюдатели. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы специально принимаем такое решение, исходя из того, что у нас есть дальние поселения даже в центральной полосе России, небольшие совсем. Люди живут пожилые, приписаны к какому-то УИК, который находится в городе, автобус ходит редко, дорога не всегда хорошая. То есть <…> трудно добираться, поэтому мы приняли такое решение — оборудовать автобусы», — рассказала она.

В использовании автобусов для голосования «никакой проблемы нет, это удобно», добавила Памфилова. Она только подчеркнула, что там обязательно должны присутствовать наблюдатели.

Рейсовые автобусы для голосования не используются. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Странный был комментарий, что останавливается рейсовый автобус, в него вносят стол и начинается голосование. Это шулерское передергивание информации, вот, дескать, остановили автобус, в него внесли стол и тут же стали голосовать. Понятно, что это не рейсовый автобус, а автобус, специально оборудованный», — пояснил он.

Сама Элла Памфилова проголосовала в Истре. Она также объяснила, почему важно прийти на голосование по Конституции. Люди должны выразить свою гражданскую позицию, если хотят, чтоб жизнь строилась так, как они себе это представляют.