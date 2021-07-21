Памфилова назвала иск «Яблока» к ЦИК абсурдным

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что иск партии «Яблоко» в Верховный суд абсурден. Партия подала жалобу из-за принятого избиркомом порядка видеонаблюдения.

«Как вы знаете, партия „Яблоко“ вчера подала иск к ЦИК России в Верховный суд России по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен, но и в какой-то степени подленький», — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Ее процитировало РИА «Новости.

Она подчеркнула, что ЦИК создает все необходимые условия для кандидатов, наблюдателей от партий и общественников. Памфилова напомнила «Яблоку», что на Западе система видеонаблюдения на выборах не применяется. Ведь это расценивается как вторжение в частную жизнь.

Ранее Центральная избирательная комиссия решила закрыть доступ к трансляции с избирательных участков обычным гражданам. Что происходит во время голосования, смогут видеть только партии, кандидаты и избиркомы. Кроме того, за трансляцией можно будет следить в центрах наблюдения при общественных палатах в субъектах РФ. Партия «Яблоко» заявила, что такое решение создаст почву для нарушений.