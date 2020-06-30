Памфилова назвала фейки о голосовании «хорошо подготовленной акцией»

Лживая информация, которая распространяется во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, является хорошо спланированной акцией. Однако избирательная система с этим справляется. Такое заявление сделала глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Конечно, это (наличие фейков) волнует. Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция… каждый день у нас провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне, это их право», — сказала она в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Речь идет о тех, кто сознательно публикует неправдивую информацию. По ее словам, в таком случае задача Центризбиркома — разоблачать, а также «бить аргументами и фактами». Памфилова призналась, что поначалу ей было обидно из-за появления фейков.

Кроме того, сперва Центральной избирательной комиссии приходилось лишь отвечать той повестке, которую задавали эти люди. Сейчас ЦИК научился перехватывать и создавать собственный информационный поток, «бить по рукам». Гостья программы Владимира Познера отметила, что ситуация находится под контролем.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и должно завершиться 1 июля. Москва и Нижегородская область могут высказать свое мнение как очно, так и в режиме онлайн.

Ранее Памфилова попросила глав регионов не накручивать явку.