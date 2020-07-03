Памфилова и Песков оценили голосование по поправкам в НАО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе (НАО) по внесению поправок в Конституцию РФ.

Песков назвал итоговый результат по голосованию в России триумфальным подтверждением доверия к Владимиру Путину, пишет РИА «Новости». Официальный представитель Кремля обратил внимание, что число голосов против поправок в масштабах страны оказалось незначительным.

Песков при этом с уважением отнесся к людям с такой позицией. Пресс-секретарь президента России напомнил, что суть голосования заключается в том, чтобы дать возможность выразить любое мнение.

Говоря о протестном голосовании в НАО, Песков счел, что на местных жителей могла повлиять ситуация с объединением региона с Архангельской областью.

Глава ЦИК Элла Памфилова также не удивилась результатами голосования в НАО. По ее словам, это лишний раз подтверждает максимальную достоверность подсчета голосов.

«Это еще раз подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно, что результаты достоверны, в том числе и ситуация (с голосованием) в НАО тоже подтверждает это», — сказала Памфилова в беседе с РИА «Новости».

НАО стал единственным регионом страны, жители которого не поддержали внесение изменений в Конституцию.

Ранее глава НАО Юрий Бездудный напомнил об отказе объединения региона с Архангельской областью. Этот вопрос, как он подчеркнул, был окончательно закрыт еще в конце мая. Также не планируется проведение референдума по объединению регионов.