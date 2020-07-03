Памфилова и Песков оценили голосование по поправкам в НАО
Песков назвал итоговый результат по голосованию в России триумфальным подтверждением доверия к Владимиру Путину, пишет РИА «Новости». Официальный представитель Кремля обратил внимание, что число голосов против поправок в масштабах страны оказалось незначительным.
Песков при этом с уважением отнесся к людям с такой позицией. Пресс-секретарь президента России напомнил, что суть голосования заключается в том, чтобы дать возможность выразить любое мнение.
Говоря о протестном голосовании в НАО, Песков счел, что на местных жителей могла повлиять ситуация с объединением региона с Архангельской областью.
Глава ЦИК Элла Памфилова также не удивилась результатами голосования в НАО. По ее словам, это лишний раз подтверждает максимальную достоверность подсчета голосов.
«Это еще раз подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно, что результаты достоверны, в том числе и ситуация (с голосованием) в НАО тоже подтверждает это», — сказала Памфилова в беседе с РИА «Новости».
НАО стал единственным регионом страны, жители которого не поддержали внесение изменений в Конституцию.
Ранее глава НАО Юрий Бездудный напомнил об отказе объединения региона с Архангельской областью. Этот вопрос, как он подчеркнул, был окончательно закрыт еще в конце мая. Также не планируется проведение референдума по объединению регионов.