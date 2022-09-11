Итоги выборов губернаторов призвали не подводить раньше 14 сентября | 360°

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Итоги выборов губернаторов призвали не подводить раньше 14 сентября

Глава ЦИК Памфилова призвала коллег не подводить итоги выборов губернаторов до 14 сентября

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В Центральной избирательной комиссии России призвали не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября. С такой просьбой выступила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передали в Telegram-канале комиссии.

«Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите — в соответствии с нашей рекомендацией», — сказала Памфилова во время заседания по информированию о ходе голосования в ЕДГ-2022.

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Глава ЦИК объяснила, что делается это для того, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы.

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«Вы знаете, как мы очень трепетно и внимательно относимся к тому, чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед тем, как комиссии будут подводить итоги выборов», — заявила она.

По словам Памфиловой, «времени до среды вполне достаточно для того, чтобы обратиться в соответствующую комиссию, если у кого-то будут серьезные основания для этого».

Выборы различного уровня проходят в России с 9 по 11 сентября в 82 регионах. Всего проведут 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. В 14 регионах страны состоятся прямые выборы губернаторов.

Россия

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