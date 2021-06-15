Палажченко ответил на слова Путина о Горбачеве

В интервью телекомпании NBC Владимир Путин заявил, что Михаил Горбачев во время переговоров с Западом якобы позволил себя обмануть, получив обещание, что НАТО не будет включать в свой состав страны бывшей Организации Варшавского договора. Бывший помощник Горбачева Павел Палажченко это отрицает, сообщил «Ридус».

«В период СССР еще Горбачеву — он, слава богу, жив-здоров, спросите у него — устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну, и где эти обещания? <…> Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», — высказался Путин о Горбачеве в своем интервью.

Палажченко заявил, что никаких обещаний не было.

«Речь идет о подготовке Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, когда обсуждалась территория ГДР в контексте объединения Германии. Западные партнеры обещали СССР не размещать инфраструктуру НАТО и стратегические вооружения именно в восточной Германии. Возможное вступление в НАТО Польши, Венгрии и других соседних стран не упоминалось», — сказал он.