Пакет поправок в закон о митингах прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон о митингах. Изменения затронут финансирование акций и работу журналистов.

«Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников», — приводит РИА «Новости» текст пояснительной записки к документу.

Автором изменений в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» стал депутат Дмитрий Вяткин. По мнению парламентария, в России надо запретить получать деньги на проведение митингов от других государств, международных организаций и движений, иностранцев, НКО, выполняющих функции иноагента, россиян младше 16 лет и анонимных лиц.

Закон предполагает, что полученные финансы можно тратить только на организацию публичного мероприятия. Если после митинга останутся какие-то деньги, то их необходимо вернуть отправителю.