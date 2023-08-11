11 августа 2023, 08:14
Падение ступеней запущенной с космодрома Восточный ракеты прошло благополучно в Хабаровском крае — Дегтярев
Губернатор Дегтярев: падение ступеней ракеты «Союз 2.1б» в Хабаровском крае прошло без ЧП
Ступени ракеты «Союз 2.1б», которая несла спутник«Луна-25», нашли в Хабаровском крае после падения. Никто не пострадал, людей вовремя эвакуировали. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.
Он рассказал, что глава Верхнебуреинского района отчитался ему о ситуации. Дело в том, что именно там должны были упасть ступени ракеты, запущенной с космодрома «Восточный».
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«Ступени приземлились в 28 километрах от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены…» — добавил глава региона.
По его словам, экологи отправятся к месту падения. Они сделают пробы и отправят их для исследования в лабораторию.
Дегтярев добавил, что 18 человек из поселка Шахтинский эвакуировали за час до старта ракеты. Они через некоторое время вернулись домой.
Ракета «Союз 2.1б» с первой с российской лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный ночью 11 августа. Через пять минут после пуска разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и оказался на околоземной орбите. Через 70 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к Луне.
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