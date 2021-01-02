Озвучена причина отставки экс-главы ГИБДД Москвы Дроганова

Отправленный в отставку бывший начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов покинул должность в ноябре 2020 года на основании рапорта на увольнение по выслуге лет. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 4 ноября 2020 года.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Главное управление МВД России по Москве официально сообщает, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента РФ 4 ноября 2020 года», — сказали в пресс-службе.

Причиной ухода с поста стал рапорт об увольнении по выслуге лет, дающий право на получение пенсии.

Полковник полиции Дроганов руководил управлением Госавтоинспекции Москвы с 18 ноября 2019 года.

Временно исполняющим обязанности вместо него был назначен полковник полиции Алексей Диокин. До последнего времени он служил заместителем начальника УГИБДД по Москве.