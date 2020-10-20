ОЗХО не указала в докладе, какие вещества отравили Навального — МИД РФ
Комментарий российских дипломатов по делу Навального опубликовали на официальном сайте МИД России. Речь идет о закрытом докладе Организации по запрещению химического оружия, который распространил Берлин. В нем не прописано, какие вещества отравили политика.
«Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы преднамеренном отравлении блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, из-за этого российская сторона не может завершить проверку, чтобы определить признаки возможного состава преступления. После которой можно было бы возбудить уголовное дело из-за произошедшего с Навальным.
Ранее в зарубежных СМИ рассказали, что знает западная разведка об отравлении Алексея Навального.