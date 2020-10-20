В Министерстве иностранных дел обратили внимание, что в закрытом докладе ОЗХО по итогам исследований биоматериалов политика Алексея Навального нет сведений об отравляющих веществах. По их мнению, это говорит о том, что все утверждения касательно отравления блогера ядами не имеют никаких оснований.

Комментарий российских дипломатов по делу Навального опубликовали на официальном сайте МИД России. Речь идет о закрытом докладе Организации по запрещению химического оружия, который распространил Берлин. В нем не прописано, какие вещества отравили политика.

«Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы преднамеренном отравлении блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за этого российская сторона не может завершить проверку, чтобы определить признаки возможного состава преступления. После которой можно было бы возбудить уголовное дело из-за произошедшего с Навальным.

Ранее в зарубежных СМИ рассказали, что знает западная разведка об отравлении Алексея Навального.