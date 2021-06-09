Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман поделился с РИА ФАН своими ожиданиями от предстоящего саммита Россия — США, который состоится в Швейцарии 16 июня.

«Действительно, ожидать каких-то прорывов не стоит. Раскол в американском обществе невероятно широк и углубляется прямо на наших глазах», — заметил Вассерман.

По его мнению, слова Байдена о том, что он будет разговаривать с Путиным «с позиции силы» означают следующее: если переговоры не увенчаются приемлемым для США результатом, то они перейдут к экономическому давлению.

«В принципе, ресурсы такого давления у Вашингтона в отношении нас не исчерпаны: он еще может подгадить разнобезобразными способами. Проблема американцев лишь в том, что мы этих пакостей уже не боимся», — резюмировал собеседник информагентства.