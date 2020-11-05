Овечкин рассказал об отношении Трампа к России и Путину

Спортсмен, который общался как с Трампом, так и с Путиным, назвал обоих политиков «простыми и дружелюбными». Говоря о Трампе, он отметил, что «это наслаждающийся жизнью человек, он просто живет и наслаждается».

Трамп на встрече «сказал, что, во-первых, очень сильно уважает Владимира Владимировича. Очень любит страну нашу, Россию. Вот и все, в принципе».

Возможно, речь идет о визите в Белый дом в марте 2019 года. Тогда Дональд Трамп принял действующих чемпионов НХЛ — команду «Вашингтон Кэпиталз». Помимо Овечкина в составе команды еще двое россиян — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Овечкин встречался с Трампом и на рождественском ужине в декабре того же года. Хоккеист подарил Трампу игровой свитер.

В 2017 году Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team — «Команда Путина». К инициативе присоединились ряд актеров и спортсменов.