facebook_pixel
    05 ноября 2020, 04:37

    Овечкин рассказал об отношении Трампа к России и Путину

    Кирилл Фролов

    Российский хоккеист, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер признался в любви к России и говорил о Владимире Путине, сообщил Овечкин RTVI.
    Овечкин рассказал об отношении Трампа к России и Путину

    Спортсмен, который общался как с Трампом, так и с Путиным, назвал обоих политиков «простыми и дружелюбными». Говоря о Трампе, он отметил, что «это наслаждающийся жизнью человек, он просто живет и наслаждается».

    Трамп на встрече «сказал, что, во-первых, очень сильно уважает Владимира Владимировича. Очень любит страну нашу, Россию. Вот и все, в принципе».

    Возможно, речь идет о визите в Белый дом в марте 2019 года. Тогда Дональд Трамп принял действующих чемпионов НХЛ — команду «Вашингтон Кэпиталз». Помимо Овечкина в составе команды еще двое россиян — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

    Овечкин встречался с Трампом и на рождественском ужине в декабре того же года. Хоккеист подарил Трампу игровой свитер.

    В 2017 году Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team — «Команда Путина». К инициативе присоединились ряд актеров и спортсменов.