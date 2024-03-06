Власть 06 марта 2024, 22:44 Ответственность за расстрел российских военнопленных возложили на Запад Глава делегации Гаврилов: вина за расстрел российских пленных лежит на Западе РИА «Новости»

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Расстрелы российских военнопленных, издевательства и пытки на Украине происходят из-за попустительства западных кураторов, которые сами создали этот нацистский режим. Такое заявление сделал глава делегации России Константин Гаврилов, выступая на очередном пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности. Его слова привело РИА «Новости».

«Очередные расстрелы российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства», — заявил дипломат.

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Западные кураторы прикрывают молчанием подобные преступления, тем самым делая их возможными. Особую жестокость украинцы проявляют на фоне снижения финансирования и поставок вооружения, отметил Гаврилов.

Украинские военнопленные предостерегают своих соотечественников от службы в ВСУ. Очередное видео выложило Минобороны России. На нем солдат рассказал о службе и посоветовал мужчинам на Украине «сидеть дома».