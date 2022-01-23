Ответственность для чиновников за ситуацию с бездомными животными предложили ввести в Госдуме

Проблему бездомных животных в России необходимо решать введением наказания для чиновников, которые отвечают за ситуацию на местах, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования семье семилетней девочки, погибшей в результате нападения собак в Забайкальском крае.

По мнению Володина, «сводить счеты с животными» — это не выход из ситуации. Бродячие собаки, по его словам, появляются из-за безответственности их владельцев, но местная власть эту проблему не считает приоритетной, а количество бездомных собак растет.

«В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах», — написал спикер Госдумы.

Он также предложил разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Он отметил важность создания условий для работы «тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их». По его словам, как показывает опыт, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов. Володин также добавил, что и этим надо заниматься.

Накануне в Забайкалье обнаружили тело семилетней девочки, которую покусали бродячие собаки.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «360», что региональные власти сами виноваты в ситуации с бродячими собаками, поскольку не исполняют федеральное законодательство.