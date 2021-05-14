«Ответ на антироссийские выпады». В Госдуме объяснили выбор стран для списка недружественных

Россия внесла в список недружественных стран США и Чехию, потому что именно с их стороны в последнее время звучат антироссийские заявления. Об этом «360» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что это только ответные меры, на которые пошла Москва.

«Россия не ограничивалась этими двумя странами. Это просто ответ на антироссийские выпады. Здесь и США, и Чехия в последние дни выступают с недружественными заявлениями, а мы просто отвечаем этим государствам», — отметил он.

Депутат напомнил, что в президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию говорил, что мы готовы разговаривать и дружить со всеми странами. Но в отношениях с Россией нельзя переходить красные линии, иначе последует ответ.

«Мы все помним, что происходило в Чехии в последнее время. Как повели себя политики в этой стране в угоду чужих интересов и предстоящих выборов», — подчеркнул Алексей Чепа.

На вопрос о том, какие еще страны могут попасть в список недружественных России депутат отметил, что не хотел бы пока делать прогнозы. Он пояснил, что политика различных государств имеет разнонаправленное направление. В качестве примера он привел Германию, где большинство понимают выгоду от строительства газопровода «Северный поток — 2», но также там есть те, кто громко выступают против реализации этого проекта.

Правительство России сегодня опубликовало перечень недружественных иностранных государств, куда вошли Чехия и США. Согласно тексту документа посольствам этих стран ограничили прием на работу россиян и граждан третьих стран. Для американской дипмиссии ввели полный запрет, для Чехии ограничили до 19 человек.

Новое обострение в отношениях Москвы и Вашингтона произошел в первой половине апреля. США ввели новые санкции и выслали 10 сотрудников российского посольства. Москва пошла на зеркальные меры и отправила домой такое же количество американских дипломатов. Кроме того, она запретила нанимать на работу россиян и граждан из третьих стран. До 10 в год сократила количество виз для сотрудников Госдепартамента и объявила о закрытии на своей территории НКО, которые подчиняются американцам.

Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на оружейных складах в Врбетице в 2014 году после чего выслала 18 сотрудников посольства. В ответ Москва отправила в Прагу 20 чешских дипломатов.