Ответ МИД США и НАТО по гарантиям безопасности почти завершили

Ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности почти завершили. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе программы «Соловьев Live», запись которой есть на YouTube.

«Наш ответ уже практически готов. Потому что мы сейчас отвечаем на вопрос, а будет ли ответ, а когда он будет. Вчера оба ведомства — внешнеполитическое и оборонное — доложили президенту, что [подготовка ответа] находится на завершающем этапе», — констатировала пресс-секретарь МИД.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что из ответа США по предоставленным им гарантиям безопасности становится понятно, что основные озабоченности американские оппоненты проигнорировали. Российский лидер уточнил, что американцы не учли три самых важных, основных требования.

Главные требования — это нерасширение НАТО, отказ от расположения ударных систем оружия близ границ России и возвращение инфраструктуры альянса в европейской части к той, что была в 1997 году. Путин напомнил, что в НАТО обещали не расширять присутствие на востоке после распада СССР, но сейчас это обещание нарушено.