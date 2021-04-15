«Ответ будет неотвратимым»: МИД России вызвал посла США на «тяжелый разговор»

МИД России вызвал посла США на разговор, который для американцев будет тяжелым. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что ответ России на санкции США будет неотвратимым.

«Мы неоднократно предупреждали США об опасности их враждебных шагов, повышающих градус конфронтационности между нашими странами. Такой курс не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав», — заявила Захарова.



Она отметила, что Байден высказывал заинтересованность в нормализации отношений с Россией. Но действия его администрации показали, что все совсем не так.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон не готов мириться с реальностью многополярного мира. Для этого он использует санкции и вмешательство во внутренние дела России. Все это только приводит к дополнительной деградации двусторонних отношений, за которую вся ответственность лежит на США.

Президент США Джо Байден подписал закон о введении новых антироссийских санкций. Ограничения ввели против 23 физических и юридических лиц, которых подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году.

По подозрению в причастности к кибератакам на американские госучреждения санкции ввели против шести российских технологических компаний.

Из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, среди которых, по мнению американцев, есть сотрудники российской разведки.

Американским инвесторам с 14 июня запретили покупать на первичном рынке государственные облигации Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния.

Накануне президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести двусторонний саммит в третьей стране.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский лидер намерен наладить отношения с Москвой.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в беседе с послом США в Москве предупредил, что если Вашингтон примет новые санкции после беседы лидеров двух стран, то реакция Москвы будет жесткой.