«Отважная бунтарка». Захарова пошутила о бегстве Лиз Трасс из телестудии после слов о Путине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram прокомментировала бегство министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс из студии, где проходили теледебаты кандидатов на пост премьера.

На опубликованных в Сети кадрах Трасс высказывается о президенте России Владимире Путине. По ее мнению, российский лидер может расширить экспансию на другие страны.

«Если Путин победит на Украине, то он на этом не остановится. Он начнет преследовать демократию и свободу», — сказала министр.

В этот момент в студии послышался грохот, Трасс испуганно озиралась по сторонам. В итоге чиновница перестраховалась, покинув место дебатов.

«Отважная, как она сама себя назвала, бунтарка, предводитель свободного мира, танкистка в страхе бежала с британской же телевизионной программы. И это еще ничего не начиналось по-настоящему», — иронично написала Захарова.

На предыдущих дебатах Трасс высказывала свое мнение о возможном участии Великобритании в конфликте на Украине. По ее словам, Лондон и так оказывает Украине большую помощь, но открыто вмешиваться в происходящее не стоит.