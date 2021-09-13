Мужчины начнут получать «отцовский капитал» с 2022 года

Отцы рожденных от суррогатных матерей детей смогут получать маткапитал с 2022 года. Разработанный Минтрудом законопроект 29 сентября поступит в правительство, а в Госдуму — до конца года. В бюджет 2022 года на эти выплаты заложены 10,46 миллиардов рублей.

Как сообщили газете «Известия» представители большинства фракций, они поддержат предложение. По их мнению, мужчины, воспитывающие детей, должны иметь с женщинами равные права.

В пояснительной записке к закону сказано, что право мужчины на поддержку государства при воспитании детей является производным от права женщины.

Реализация законопроекта будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысяч рублей на первого ребенка и 639,4 тысяч рублей на второго. К 2022 году он вырастет до 503,2 тысячи и 665 тысяч рублей соответственно.

Чтобы получить «отцовский капитал» мужчине надо будет обратиться в ПФР.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал инициативу Минтруда.

«Кто бы как ни относился к суррогатному материнству, но у нас в стране оно есть, как и одинокие отцы, которые точно так же воспитывают детей, как и матери одиночки. Поэтому лично я считаю правильным, что эти граждане смогут воспользоваться средствами материнского капитала», — заявил он.

В России не ведется учет детей, рожденных от суррогатных матерей. Эта услуга предоставляется в частных клиниках.

По данным Европейского центра суррогатного материнства за 2018 год, в стране за год рождается минимум 22 тысяч таких детей.

Минтруд предложил выдавать «отцовский капитал» мужчинам, которые в одиночку воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, которые родились после 1 января 2007 года. В случае, если мать умерла и не являлась гражданкой России, право на выплат могут получить отцы детей, рожденных после 1 января 2020 года.