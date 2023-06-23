Власть 23 июня 2023, 14:05 Отсутствие контроля за оружием на Украине назвали угрозой мировой безопасности Песков назвал серьезной угрозой для мира бесконтрольные поставки оружия на Украину Ministry of Defense of Ukraine

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Угроза перехода поставленного на Украину западного оружия в руки криминальных группировок вполне реальна и представляет опасность мировой безопасности. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о появлении у границ страны современного оружия с территории Украины.

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Представитель Кремля отметил, что Россия неоднократно говорила об опасности попадания западных вооружений с территории Украины международным преступным группировкам.

«Это неизбежный процесс и чем больше такого оружия поставляется на Украину, туда, где не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность — все это, конечно, чревато большими угрозами в региональной, и в более широком контексте, мировой безопасности», — заявил Песков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о появлении западного противотанкового оружия, которое из Украины попало к границам страны. По его словам, особое опасение вызывает возможность передачи летальных систем вооружения Ирану, которые может использовать их против Израиля.