Власть 04 января 2023, 17:37 Отставки трех губернаторов спрогнозировали в 2023 году «Политика сегодня»: главам Хакасии, Красноярского края и Чукотки грозит отставка РИА «Новости»

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Ставших уже традиционными осенних отставок губернаторов в 2022 году не было. Но это не значит, что федеральный центр прекратил следить за работой руководителей регионов. Следующий «губернаторопад» может пройти весной или осенью, перед единым днем голосования. Издание «Политика сегодня» назвало имена трех вероятных кандидатов, которые рискуют лишиться своих постов.

На первое место авторы поставили главу Хакасии Валентина Коновалова, чей срок нахождения на губернаторском посту заканчивается в 2023 году. За все время работы в должности губернатора он так и не смог наладить связи с Москвой и окончательно рассорился с депутатами регионального парламента.

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«За время его губернаторства сюда никогда не было визитов лиц федерального уровня, кроме сибирского полпреда, и тот приезжал только в чрезвычайных ситуациях, чтобы разгребать косяки, которые тут натворил губернатор», — заявил политолог Александр Бортников.

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Работу Коновалова просил проверить президент России Владимир Путин после того, как на действия властей региона пожаловались семьи мобилизованных.

На втором месте оказался губернатор Красноярского края Александр Усс. Его позиции пошатнулись на фоне скандалов, которые сопровождали руководителя региона в прошлом году. Летом следователи задержали бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, который последние годы курировал строительство метро в краевой столице. Задержание провели в рамках уголовного дела о хищении 900 миллионов рублей.

Транспортное управление края находится в непосредственном подчинении губернатора. При этом средства на строительство метро выделяли из федерального бюджета. Как глава региона не уследил, куда утекли деньги, неизвестно.

Вторым крупным скандалом стало задержание сына Усса Артема в Италии по обвинению в отмывании средств. Но даже в случае возвращения в Россию сына главы Красноярского края здесь ждет такое же уголовное дело. Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артема Усса по ходатайству следователя по делу об отмывании денег.

Последним кандидатом стал глава Чукотки Роман Копин. Государственный долг региона за первый квартал 2022 года увеличился почти на три миллиарда рублей. За такую же сумму власти продали частной компании главное рыбное предприятие «Чукотрыбпромхоз».

По данным руководителя Ассоциации рыбопромышленников и переработчиков Чукотки Александра Вепрева, новым владельцам кроме предприятия достались и 400 миллионов рублей на счетах бывшего регионального предприятия.

При Копине также на продажу выставили акции рудника «Купол», но средства до инвестиционного фонда так и не дошли.