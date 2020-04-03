Отставание часов Путина во время обращения объяснили

Президент Владимир Путин 2 апреля обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса. При трансляции зрители заметили, что время на часах лидера страны отставало от реального. Причина проста — обращение записывали немного заранее.

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном [видеозаписи]», — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

В своем обращении глава государства объявил о продолжении нерабочего периода до 30 апреля. При этом он подчеркнул, что для россиян должны сохраниться рабочие места и зарплата. Путин пояснил, что прошедшая выходная неделя и режим самоизоляции помогли выиграть время для проработки необходимых мер.

По словам президента, власти будут делать дополнительные шаги исходя из ситуации. Нерабочий период может быть сокращен. Более того, регионы могут сами принимать меры по борьбе с коронавирусом.

«Уверен, мы и дальше сможем действовать так же согласованно и надежно, а главное — на опережение. Будьте здоровы», — заключил в обращении Путин.

Кроме нерабочей недели, действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только, чтобы купить продукты или лекарства в ближайших точках. Еще исключения составляют поездки на работу, прогулки с питомцами и вынос мусора. Граждан призывают лишний раз не выходить на улицу.