Власть 17 января 2023, 16:47 Отсрочку от мобилизации предложили распространить на фермеров и предпринимателей Госдума рассмотрит проект об отсрочке от мобилизации для фермеров и предпринимателей РИА «Новости»

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Депутаты от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отсрочке от мобилизации руководителей малого бизнеса, а также глав фермерских хозяйств. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке говорится, что отсрочку могут получить индивидуальные предприниматели или единственные участники обществ с ограниченной ответственностью, в подчинении которых находятся не более пяти человек.

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Авторы законопроекта отметили, что представители малого бизнеса обеспечивают рабочие места и функционирование экономики. В условиях, когда часть сотрудников уже призвали в рамках частичной мобилизации, руководителей предприятий от военной службы нужно освободить. Авторы подчеркнули, что нужно сохранить баланс интересов государства и бизнеса.

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Для отсрочки руководителей фермерских хозяйств никаких дополнительных требований предъявлять не нужно, так как они участвуют в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тему о продолжении частичной мобилизации в России раскручивают искусственно. Он подчеркнул, что ориентироваться по этому вопросу нужно только на слова президента страны Владимира Путина.