Важное 13 января 2023, 15:03 Отсрочку от мобилизации для отцов троих детей в России сохранят — Турчак Сенатор Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей в России сохранится, написал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Турчак. По его словам, вопрос проработали с Минобороны.

«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать», — написал сенатор.

Реклама

Андрей Турчак добавил, что вопрос проработали со специалистами министерства обороны. Это позволит прекратить все спекуляции на эту тему, подчеркнул он.

Реклама

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила об отмене действия отсрочки для детей троих и более детей. В своем Telegram-канале она сообщила, встретилась с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой — та подтвердила отмену директивы Генштаба ВС России от 4 октября 2022 года.

Журналисты обратились на горячую линию Минобороны. Там ответили, что вопрос отсрочки для отцов троих детей еще прорабатывается. Специалисты добавили, что для отцов четверых и более детей отсрочку продолжают предоставлять.