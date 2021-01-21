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    21 января 2021, 21:08

    Слова бывшего украинского дипломата о России оценили в Думе

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с RT предложение бывшего главы украинского МИД Владимира Огрызко предоставить территорию страны американским партнерам в качестве плацдарма для борьбы с РФ.

    Парламентарий счел нелепой попытку Огрызко вернуться на медиаарену с помощью подобных заявлений.

    «Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли», — заметил Бальбек.

    По его словам, Украина либо опомнится, либо поймет, что Штаты не завоюют для нее Москву и сядет за стол переговоров с Россией.