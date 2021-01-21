Слова бывшего украинского дипломата о России оценили в Думе

Парламентарий счел нелепой попытку Огрызко вернуться на медиаарену с помощью подобных заявлений.

«Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли», — заметил Бальбек.

По его словам, Украина либо опомнится, либо поймет, что Штаты не завоюют для нее Москву и сядет за стол переговоров с Россией.