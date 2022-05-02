Отпуска россиян предложили увеличить на неделю

Официальный отпуск россиян могут увеличить на семь дней. С таким предложением выступил депутат ЛДПР Леонид Слуцкий на собрании партийных депутатов, активистов и студентов на открытой площадке Молодежного центра. Слова политика процитировал ТАСС.

«ЛДПР предлагает добавить к тем 28 дням отпуска, которые положены каждому в нашей стране, семь дополнительных дней, которые можно использовать по своему усмотрению», — сказал Слуцкий.

Он приурочил свое заявление к 1 Мая — празднику весны и труда. По словам Слуцкого, депутаты должны проявлять заботу о тех, кто жертвует своим временем, силами и здоровьем на благо родной страны.

Слуцкий является временно исполняющим обязанности главы ЛДПР. Этот пост он занял после смерти Владимира Жириновского, который долгие годы был лидером партии. Журналисты «Известий» рассказали, кто еще претендует на должность председателя ЛДПР. По их данным, лидером партии также могут назначить главу Хабаровского края Михаила Дегтярева, первого зампреда комитета по безопасности Андрея Лугового или главу комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Члены ЛДПР выберут нового председателя 25 мая. При этом партийные списки с кандидатами на эту должность опубликуют 15 мая.