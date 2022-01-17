Правительство Коми отправили в отставку
Губернатор Коми отправил в отставку правительство региона
Правительство Республики Коми отправили в отставку, распоряжение подписал губернатор региона Владимир Уйба. Об этом сообщил официальный сайт правительства Коми.
Уйба поблагодарил прежнее правительство за работу, обозначив 2021 год как результативный и очень важный.
Причина отставки Кабинета министров — новые стратегические задачи республики, их предстоит решить новой команде.
«Первоочередная задача обновленного состава правительства — вывести экономику на качественно новый уровень по пути развития обрабатывающих производств, производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов», — говорится в заявлении Уйбы.
Состав нового правительства региона объявят позже, до тех пор члены кабмина продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.
Полномочия по формированию нового правительства возложены на министра экономического развития и промышленности Эльмиру Ахмееву.