Правительство Коми отправили в отставку

Правительство Республики Коми отправили в отставку, распоряжение подписал губернатор региона Владимир Уйба. Об этом сообщил официальный сайт правительства Коми.

Уйба поблагодарил прежнее правительство за работу, обозначив 2021 год как результативный и очень важный.

Причина отставки Кабинета министров — новые стратегические задачи республики, их предстоит решить новой команде.

«Первоочередная задача обновленного состава правительства — вывести экономику на качественно новый уровень по пути развития обрабатывающих производств, производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов», — говорится в заявлении Уйбы.

Состав нового правительства региона объявят позже, до тех пор члены кабмина продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.

Полномочия по формированию нового правительства возложены на министра экономического развития и промышленности Эльмиру Ахмееву.