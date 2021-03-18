Путин на выходные намерен отправится в тайгу

Президент России Владимир Путин рассказал о своих планах на выходные. Глава государства признался, что хочет взять небольшую паузу и отдохнуть в тайге.

«Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — рассказал российский лидер в эфире телеканала «Россия 24».

Путин днем, 18 марта, предложил американскому лидеру Джо Байдену провести дискуссию, которая должна пройти в «открытом режиме» и без задержек. Он отметил, что это может быть интересно как для россиян, так и для американцев и жителей других стран. Путин заявил, что готов принять участие в этой беседе в пятницу или понедельник — в любое удобное для американского коллеги время.

В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку будет «очень занят».