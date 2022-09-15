Отопительный сезон начнется в Нижнем Новгороде 20 сентября | 360°

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Отопительный сезон начнется в Нижнем Новгороде 20 сентября

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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил дату начала отопительного сезона. Он запланирован на 20 сентября, сообщило издание «Нижегородская правда» со ссылкой на Telegram-канал главы города.

Шалабаев отметил, что системы теплоснабжения уже готовы начать отопление. Оно появится и в тех соцучреждениях, где теплоснабжения еще нет.

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«Большая ответственность лежит и на ДУКах, и на ТСЖ, поскольку необходимо отладить внутридомовые системы теплоснабжения. Держим этот вопрос на контроле», — подчеркнул мэр.

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