По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в российско-американских отношениях наметились перемены к лучшему. Об этом она заявила в эфире «Радио России», передало РИА «Новости».

Политик подчеркнула, что, несмотря на сложности, страны продолжают переговоры. В том числе обсуждается вопрос о стратегической безопасности. Захарова рассказала и о совместной резолюции по области кибербезопасности, которую приняла Генассамблея ООН. Она заявила, что еще несколько месяцев назад нельзя было даже подумать о том, что две державы займутся проектом такого документа.

Однако есть и некоторые проблемы, в которых представитель российского МИД винит США.

«Да, у нас остается глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнерами, остаются неразрешенными масса других вопросов», — сообщила она.

До этого Мария Захарова раскритиковала публикацию в La Repubblica. Его главному редактору она посоветовала «топить свой дом» газетами итальянского издания.