Важное 30 декабря 2022, 12:00 Отношения России и Китая выдержали все испытания — Путин Президент Путин назвал отношения России и Китая наилучшими за всю историю РИА «Новости»

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Стратегическое партнерство России и Китая в условиях геополитической нестабильности приобрело особое значение, стало примером отношений между державами. Президент Владимир Путин заявил об этом на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Переговоры прошли 30 декабря в режиме видеосвязи. Президент указал на большое значение российско-китайских отношений как стабилизирующего фактора. По словам Владимира Путина, эти связи стали наилучшими за всю историю и образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке.

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«Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться», — сказал он.

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Президент России вспомнил, как общался с Си Цзиньпином на зимней Олимпиаде в Пекине, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде и по телефону. Он рассказал о поездке председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пекин и 27-й регулярной встрече глав правительств.