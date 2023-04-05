Важное 05 апреля 2023, 16:00 Отношения России и Евросоюза в последние годы сильно деградировали — Путин Президент Путин: отношения России и США переживают глубокий кризис

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Отношения России и Евросоюза за последние годы сильно деградировали. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у 17 послов иностранных государств в Большом Кремлевском дворце. Также, по его словам, отношения России и Соединенных Штатов находятся в глубоком кризисе.

«Глава Европейского союза, наверно, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали к нашему большому сожалению», — отметил он.

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Причиной этому послужило то, что ЕС оставил свою изначальную миссию в виде развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте. Вместо этого Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией. Путин выразил надежду, что все действия, которые наносят ущерб отношениям РФ и ЕС, останутся в прошлом. Он подчеркнул, что страна сделает все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе.

Российский лидер также акцентировал внимание на отношениях с США, которые переживают глубокий кризис.

«Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению», — констатировал президент.

Он добавил, что в основе кризиса лежат «принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка».