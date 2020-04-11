Отмену празднования 75-летия Победы исключили в Кремле

По его словам, сейчас рассматриваются разные варианты. Возможно, мероприятия придется перенести. Но отменять юбилей никто не собирается, сказал представитель Кремля. Конкретные решения по этому поводу примут чуть позже, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

«Я не знаю, будет это 9 мая или позже, но будет обязательно, потому что для нас по-другому представить себе невозможно, потому что важность Дня Победы для нас — это важность всей истории», — подчеркнул Песков.

До Дня Победы осталось меньше месяца. Традиционно в России и во многих странах мира проходят торжества по случаю праздника, среди них и шествие «Бессмертный полк».