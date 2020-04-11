Отмену празднования 75-летия Победы исключили в Кремле
Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяют мероприятия. Но парад и празднование 75-летия Победы состоятся в любом случае. Об этом в эфире программы «Большая игра» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас рассматриваются разные варианты. Возможно, мероприятия придется перенести. Но отменять юбилей никто не собирается, сказал представитель Кремля. Конкретные решения по этому поводу примут чуть позже, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.
«Я не знаю, будет это 9 мая или позже, но будет обязательно, потому что для нас по-другому представить себе невозможно, потому что важность Дня Победы для нас — это важность всей истории», — подчеркнул Песков.
До Дня Победы осталось меньше месяца. Традиционно в России и во многих странах мира проходят торжества по случаю праздника, среди них и шествие «Бессмертный полк».