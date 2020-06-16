Новые нормы производства алкоголя предложили ввести на год позже

Министерство финансов России предложило правительству страны на год отложить принятие технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Документ уточняет нормы производства и оборота спиртного.

Как сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства, принятие техрегламента хотят перенести с января 2021 года на январь 2022 года, чтобы включить его в план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. Окончательно решение будет принято кабмином РФ.

Техрегламент уточняет нормы производства и оборот всех алкогольных напитков в России ни на территории всех стран ЕАЭС. Но представители отрасли уверены, что в него нужно внести поправки. В частности, российские пивовары направили ранее премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложили отменить разрешение на замену изготовителями до половины пивоваренного солода другими компонентами.

Пока квота не превышает 20%. По мнению экспертов рынка, новая норма позволит изготовителям использовать большие объемы не ячменя, а других злаков. К тому же, могут потребоваться импортные промышленные ферменты, а они способны представлять угрозу для здоровья потребителей.

Ранее в рамках принятия техрегламента «О безопасности алкогольной продукции» для государств ЕАЭС было предложено на 10% увеличить надпись «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью» на этикетке продаваемого спиртного.