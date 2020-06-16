    16 июня 2020, 03:59

    Новые нормы производства алкоголя предложили ввести на год позже

    Анастасия Кукова

    Министерство финансов России предложило правительству страны на год отложить принятие технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Документ уточняет нормы производства и оборота спиртного.

    Как сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства, принятие техрегламента хотят перенести с января 2021 года на январь 2022 года, чтобы включить его в план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. Окончательно решение будет принято кабмином РФ.

    Техрегламент уточняет нормы производства и оборот всех алкогольных напитков в России ни на территории всех стран ЕАЭС. Но представители отрасли уверены, что в него нужно внести поправки. В частности, российские пивовары направили ранее премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложили отменить разрешение на замену изготовителями до половины пивоваренного солода другими компонентами.

    Пока квота не превышает 20%. По мнению экспертов рынка, новая норма позволит изготовителям использовать большие объемы не ячменя, а других злаков. К тому же, могут потребоваться импортные промышленные ферменты, а они способны представлять угрозу для здоровья потребителей.

    Ранее в рамках принятия техрегламента «О безопасности алкогольной продукции» для государств ЕАЭС было предложено на 10% увеличить надпись «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью» на этикетке продаваемого спиртного.