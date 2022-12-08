Власть 08 декабря 2022, 15:38 Открытие станции метро «Спортивная» в Новосибирске вновь перенесут

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что станция метро «Спортивная» может открыться в 2023 году. Но это не первый перенос, сообщил телеканал «Царьград».

Сначала станция должна была быть готова в июне 2022 года, потом осенью, затем в декабре.

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Мэр уточнил, что строительство завершится вовремя, но ее открытие могут отложить из-за проблем с документацией. В общей сложности на работы ушло около трех миллиардов рублей, заключил Локоть.

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