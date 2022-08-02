Три новые детские поликлиники скоро откроются в Москве

Три детские поликлиники откроются в районах Войковский, Савеловский и Кунцево в Москве. Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Он отметил, что всего в данный момент строится около 30 объектов здравоохранения площадью в 500 тысяч квадратных метров. 20 из них завершатся в этом году.

«В этом году Департаментом строительства будут завершены основные строительно-монтажные работы на 20 объектах здравоохранения, в том числе будут введены в эксплуатацию 10 поликлиник», — заключил он.