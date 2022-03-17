Горячую линию для аптек по вопросам поставки медикаментов откроют в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала Росздравнадзору поручение до 24 марта открыть в России горячую линию для аптек. На нее смогут обращаться по вопросам поставки лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«По результатам приема и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения», — сказано в сообщении.

Также до 24 марта Росздравнадзору поручили проверить наличие в аптеках минимального ассортимента лекарственных препаратов, который нужен для оказания медицинской помощи. О результатах представители ведомства доложат правительству.

Регионы по поручению Голиковой должны будут в сжатые сроки провести анализ лекарств из перечня жизненно важнейших и необходимых, назначаемых врачами. Территориальные управления Росздравнадзора проверят наличие этих медикаментов в аптеках и на складах производителей, после чего сделают доклад о проделанной работе.