Западные компании, которые отказались платить за российский газ в рублях, уже отключены от поставок и новых отключений не планируется, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Те страны, которые сейчас получают газ, уже работают по новой системе, пояснил он.

«Уже отключены, да», — ответил Песков на вопрос об оплате российского газа по новым правилам, а также об отключении не согласившихся с ними потребителей. Пресс-секретаря российского лидера процитировало РИА «Новости».

Песков также отметил, что новых отключений не предполагается, поскольку все, кто сейчас получают российский газ, оплачивают его в рублях, по новой системе.

«Нет, система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос о том, не будет ли новых отключений.

Президент России Владимир Путин в конце мая издал указ, в соответствии с которым поставки газа в недружественные страны осуществляются за оплату в рублях.