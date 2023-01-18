Власть 18 января 2023, 13:52 Отказ Запада осудить героизацию нацизма сочли исторической амнезией Президент Путин: отказ Запада осудить героизацию нацизма стал формой давления на Россию РИА «Новости»

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Страны Запада воспринимают в штыки все предложения России и используют их для продолжения политического давления. В том числе государства — участницы ООН отказались поддержать предложенный документ об осуждении героизации нацизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

Российский лидер напомнил, что в ходе голосования против принятия предложенной России резолюции высказались 50 стран.

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«Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма? Ну что это такое? Это не просто амнезия какая-то историческая и политическая», — заявил Путин.

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Предложенную Россией резолюцию об осуждении героизации нацизма рассматривали на Генеральной ассамблее ООН в середине декабря 2022 года. Большинством голосов документ приняли. Но 50 государств, в число которых вошли страны ЕС, Украина, США и Канада, высказались против принятия документа.