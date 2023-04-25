Власть 25 апреля 2023, 09:08 Отказ России от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за США допустили в МИД МИД: Россия может отказаться от запрета размещения ракет средней и меньшей дальности Викимедиа

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Россия рассмотрит возможность отказаться от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности из-за действий США. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в беседе с ТАСС.

Он коснулся возможного развертывания американского ракетного вооружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Японии. По словам Ермакова, скоростные характеристики — это не единственный критерий, по которому российская сторона будет расценивать подобные действия. Важна и дальность ракетных систем.

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«В частности, от конкретных параметров их дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности», — сказал Ермаков.

Дипломат подчеркнул, что дестабилизирующие программы Соединенных Штатов и их союзников делают мораторий России «все более хрупким». Это касается АТР и Европы. Также представитель МИД допустил рост риска прямой конфронтации РФ и США.