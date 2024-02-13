Власть 13 февраля 2024, 13:11 Отказ Путина от дебатов объяснили в Кремле Песков объяснил отказ Путина от дебатов напряженным графиком РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин живет в условиях плотного графика, поэтому не примет участия в агитационных предвыборных мероприятиях. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, высокая занятость отличает главу государства от остальных кандидатов на пост президента.

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«Россияне практически на ежедневной основе могут видеть заявления президента по всем аспектам жизни. Путин живет в условиях напряженного графика, что отличается его от других кандидатов», — сказал Песков.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Центральный избирательный комитет зарегистрировал четырех претендентов на пост — Владимира Путина, Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.

Ранее секретарь Центризбиркома Наталья Бударина сообщила, что Путин отказался от бесплатного эфира на федеральных радиостанциях и телеканалах, предусмотренных для дебатов.