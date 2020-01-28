Отказ государства от соцобязательств перед россиянами предложили запретить в Конституции

Социальные обязательства государства невозможно будет отменить — это предлагают закрепить в новой редакции Конституции, рассказала член рабочей группы по изменениям в Конституции Галина Хованская.

Первым делом она предложила прописать в Конституции норму, которая запретит принимать законы и другие нормативные акты, которые отменяют или ухудшают социальные обязательства государства перед гражданами. Отмена социалки должна либо стать невозможной, либо быть возмещена.

«Что мы хотели в первую очередь сделать? Эта поправка была одной из первых», — объяснила Хованская. Ее слова привело РИА «Новости».

По словам депутата, аналогичную правку она предложила внести и в 132 статью, в которой идет речь об органах самоуправления на местах. Однако по поводу этих правок в рабочей группе до сих пор спорят. Парламентарии считают, что если и разрешать отменять социалку, то ее возмещение должно быть конкретно указано. Либо нужно просто безоговорочно запрещать отменять социальные обязательства государства перед россиянами на всех уровнях — от регионов до федерального.

Законопроект о поправках в Конституцию в нижнюю палату российского парламента внес президент страны Владимир Путин. Перед тем свои предложения глава государства тезисно обозначил в ходе послания Федеральному собранию. В рабочей группе по изменениям в Конституции ранее заявляли, что Путин четко сформулировал свои предложения.