Отказ государства от соцобязательств перед россиянами предложили запретить в Конституции
Первым делом она предложила прописать в Конституции норму, которая запретит принимать законы и другие нормативные акты, которые отменяют или ухудшают социальные обязательства государства перед гражданами. Отмена социалки должна либо стать невозможной, либо быть возмещена.
«Что мы хотели в первую очередь сделать? Эта поправка была одной из первых», — объяснила Хованская. Ее слова привело РИА «Новости».
По словам депутата, аналогичную правку она предложила внести и в 132 статью, в которой идет речь об органах самоуправления на местах. Однако по поводу этих правок в рабочей группе до сих пор спорят. Парламентарии считают, что если и разрешать отменять социалку, то ее возмещение должно быть конкретно указано. Либо нужно просто безоговорочно запрещать отменять социальные обязательства государства перед россиянами на всех уровнях — от регионов до федерального.
Законопроект о поправках в Конституцию в нижнюю палату российского парламента внес президент страны Владимир Путин. Перед тем свои предложения глава государства тезисно обозначил в ходе послания Федеральному собранию. В рабочей группе по изменениям в Конституции ранее заявляли, что Путин четко сформулировал свои предложения.