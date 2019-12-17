Отец Владимира Зеленского допустил возникновение проблем у сына с Игорем Коломойским

«Скоро с Коломойским будут проблемы, „1+1“ отвернется… Если будут конфликты и с Приватбанком не решится вопрос, то думаю, да. Вова борется против всей системы», — сказал Александр Зеленский в интервью украинским СМИ.

Отец Владимира Зеленского подчеркнул, что украинский лидер не зависит от Коломойского. А слухи вокруг сына назвал «грязью и сплетнями».

«Это разговоры, грязи, сплетни. Скажите мне, ну какой канал не принадлежит олигархам? Все! Так в чем же дело? Почему Вова связан с „плохим“ олигархом, а все остальные хорошие? Ну никакой логики нет, одна грязь», — сказал Александр Зеленский.

Он попросил, чтобы его сына поддержали, поскольку он «защищает честь страны», и пообещал, что Владимир Зеленский «не продаст ничего».

«Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять. А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Как ему взять эти деньги, с чего? Он сказал: да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню», — заявил отец Зеленского про президентство его сына.

Продолжая тему, отец главы государства заметил, что хоть Владимир и виноват в ошибках, которые допустил в первые месяцы своего правления, но разочаровываться в нем нельзя.

«Вова виноват. Поставим ему четыре с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова — честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», — сказал Зеленский-старший.