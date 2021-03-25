«Отечество от Бреста до Владивостока». Лукашенко назвал Дальний Восток «нашей землей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Владивосток — не чужой для белорусов город. Он также подчеркнул, что Приморский край остается давним и перспективным партнером республики на Дальнем Востоке.

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Его слова процитировало БелТА.

«Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой. Наше отечество от Бреста до Владивостока так и осталось. Как бы кто ни трепыхался, это наше отечество. Есть суверенные уже, независимые государства на огромном этом пространстве, так распорядилась жизнь, но это наша земля», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что последняя встреча с Кожемяко состоялась в прошлом году — после этого активизировались деловые контакты. Речь идет о двух заседаниях рабочей группы по сотрудничеству, а также о приезде во Владивосток множества руководителей предприятий из Белоруссии.

Президент подчеркнул, что такая активная работа обязательно принесет практический результат — она положительно скажется на росте взаимной торговли и эффективной реализации инфраструктурных проектов. По словам Лукашенко, Белоруссия готова предложить свою продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и развития пассажирского транспорта.

Глава республики уточнил, что Белоруссия не вводила локдаун из-за коронавируса, поэтому ее предприятия не останавливались.

«Мы заинтересованы поставлять вам не только машиностроительную продукцию, но и продукты питания, в которых Приморье всегда традиционно нуждалось. И готовы по нашим технологиям — у нас опыт уже есть по Сахалину — создавать соответствующие объекты по всем направлениям», — подчеркнул Лукашенко.

При этом Кожемяко подчеркнул, что потребители из Приморья доверяют качеству продукции Белоруссии.