Власть 14 марта 2023, 17:02 Отечественный бизнес заменил уходящие западные компании — Путин Путин: отечественный бизнес заменил уходящие западные компании РИА «Новости»

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Ответственные бренды заменяют ушедшие западные. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода во время официального визита в столицу Бурятии.

«Легко взяли», — отметил президент, имея в виду, что российский бизнес уже занял нишу западных компаний.

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Глава государства подчеркнул, что недоброжелатели думают, будто в среднесрочной перспективе создадут проблемы российской экономике.

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«Такие риски есть, но думаю, что будет все нормально», — заявил Путин.

Также во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода президент обратил внимание, что российская вертолетная техника востребована на мировых рынках, ее линейка сейчас расширяется.

Во вторник, 14 марта, глава российского государства прибыл в Улан-Удэ с рабочим визитом. В столице Бурятии он проведет совещание, посвященное развитию дальневосточных городов.