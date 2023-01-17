Власть 17 января 2023, 13:41 Отдыхающим за границей российским чиновникам напомнили об этике Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии запретов на отдых чиновников за границей

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Ограничений на отдых за границей для российских чиновников на сегодняшний день нет, но каждый из государственных служащих должен ориентироваться на этическую сторону вопроса. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал рекомендацию губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, который посоветовал депутатам и чиновникам отказаться от поездок за границу во время отпусков.

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«В данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это скорее этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение», — заявил Песков.

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Представитель Кремля отметил, что руководители коллективов вполне могут давать рекомендации по ограничениям заграничных поездок. Ничего необычного в этом нет, особенно в нынешней ситуации.

Во время новогодних праздников губернатор Курской области Роман Старовойт возмутился публикацией в социальных сетях депутата областной думы Максима Васильева.

Народный избранник выложил видео из Мексики, где находился на отдыхе. Глава региона напомнил, что в Курской области действует режим повышенной террористической опасности, что накладывает дополнительные требования не только к работе, но и к поведению депутатов.

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил Васильеву подумать о сложении полномочий. Опубликованное видео он назвал верхом бесчеловечности и цинизма.

Также Турчак пригрозил лишить партийного билета депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко, опубликовавшего фотографии из Дубая во время новогодних каникул.