Власть 03 февраля 2023, 12:43 Отдыхающих за границей российских чиновников предложили чипировать Депутат Госдумы Хамзаев предложил чипировать любящих отдыхать за границей чиновников РИА «Новости»

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Российских чиновников, предпочитающих проводить свой отпуск за пределами страны, необходимо обязательно чипировать отечественными спутниковыми датчиками для безопасности. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

«Тех российских чиновников, которые рвутся отдохнуть за границей или которым так сильно нужно выехать по каким-то личным делам, предлагаю чипировать в принудительном порядке», — сказал он.

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Хамзаев объяснил, что также необходимо промониторить обстановку среди выезжающих из страны чиновников.

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«Нужно все проверить и определить группу риска. Выявить тех, кто хочет выехать за границу, выезжают или выезжали раньше. Их, для собственной же безопасности, обязательно нужно оснастить датчиками», — добавил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что государство имеет полное право понимать, где и как проводят время на отдыхе чиновники. В то же время, отметил Хамзаев, на полную программу работает международная разведка.

«Местонахождение человека наши спутниковые технологии способны определить буквально до метра», — заключил он.

Ранее в социальных сетях появилось видео с отдыхающим в Мексике депутатом из Курской области Максимом Васильевым.

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