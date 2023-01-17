Власть 17 января 2023, 19:05 Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из фракции «Единая Россия» Депутата Долженко исключили из «Единой России» в заксобрании после отдыха в Дубае Публичное достояние

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Отдохнувшего в новогодние праздники в Дубае депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко исключили из фракции «Единая Россия» в региональном парламенте. Об этом сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко на своей странице во «Вконтакте».

«Теперь фракция состоит из 23 человек. На ближайшей сессии мы официально уведомим об этом коллег-депутатов», — сказал он.

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Члены фракции также инициировали процедуру освобождения Долженко от должности зампреда постоянного комитета по экономической политике и собственности. Этот вопрос рассмотрят на сессии 25 января.

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По решению президиума генсовета фракции Долженко уже исключили из сторонников «Единой России» за «дискредитирующие партию действия». Луценко отметил, что вопрос о публичном поведении депутата рассмотрели на заседании комитета заксобрания. Коллеги осудили действия Долженко. Они признали, что поступок вышел «за пределы профессиональной этики и дискредитирует органы государственной власти».

Секретарь генсовета «Единой России», зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявлял, что Долженко лишат партбилета. Депутатам стоит вести себя адекватно в непростое для страны время, когда российские бойцы находятся на фронте, подчеркнул он.